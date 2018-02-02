TEMSA’nın hedefi mega projeler

Üçüncü
Havalimanı ve Kanal İstanbul gibi mega projelerin, elektrikli araçlarla entegrasyonunun akıllı şehir vizyonuna büyük katkı sağlayacağını belirten TEMSA
Genel Müdürü Hasan Yıldırım, "Üçüncü Havalimanı neden dünyanın ilk elektrikli havalimanı olmasın? Yüzde 100 Türk mühendisliği ürünü araçlarımızla, mega projeleri elektriklendirmeye hazırız" dedi. 2017 yılı değerlendirme toplantısında konuşan Yıldırım, "Yaptığımız araştırmaya göre, havalimanı içinde ve havalimanıyla şehir bağlantılarında kullanılacak tüm otobüslerin elektrikli olması durumunda, sadece araçların amortisman bedelinde yarı yarıya bir tasarruf sağlamak mümkün. Aynı şekilde Kanal İstanbul çevresinde yapılacak yeni altyapı çalışmalarının da yeni nesil araçlara uygun olarak tasarlanması ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacak" diye konuştu. Yıldırım, TEMSA'nın, artık teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji şirketi konumuna geldiğini söyledi.