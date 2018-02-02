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’nin nüfusu 80 milyonu geçti

Giriş Tarihi: 2.2.2018
Türkiye’nin nüfusu 80 milyonu geçti
'nin nüfusu geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 1.2 artışla 80 milyon 810 bin 525 kişiyi bulurken, il ve ilçe merkezlerinde ikâmet eden kişi sayısı 74 milyon 761 bin 132 olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (), 'Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2017' sonuçlarına göre belde ve köylerde yaşayanların oranı toplam nüfusun yüzde 7.5'ini oluşturdu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayan kişi sayısının en fazla olduğu il 15 milyon 29 bin 231 ile nüfusun yüzde 18.6'sını barındıran oldu.
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Türkiye’nin nüfusu 80 milyonu geçti
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