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fiyatları bugün ne kadar oldu? - İşte 3 Şubat 2018 fiyatı

Bu alanda yaşanan hareketlilik nedeniyle her geçen gün vatandaşlar heyecanla fiyatları araştırıyorlar. Özellikle '' ne kadar'' cevabı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Düğünlerde takmak ve hediye olarak götürmek isteyen kişilerin merak ettiği fiyatları güncel olarak burada. Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 3.2.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 3.2.2018 12:49
Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? - İşte 3 Şubat 2018 gram altın fiyatı

Haftanın her günü en merak edilen konulardan bir tanesi fiyatları oluyor. Yatırım yapacak olan vatandaşlar tarafından araştırılan altın piyasasında hareketlilik ise devam ediyor. '' ne kadar'' ise cevabı en çok merak edilen soru. 3 Şubat Cumartesi sabahı itibariyle güncel atın fiyatı araştırıyorsanız doğru yerdesiniz. Piyasa sayfamızda altın ve daha birçok bilgiyi bulabilirsiniz. Bugün çeyrek altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN

161,20 TL

161,32 TL

ALTIN/ONS ($)

1.328,16 TL

1.338,61 TL

ÇEYREK ALTIN

257,92 TL

263,75 TL

CUMHURİYET ALTINI

1.070,00 TL

1.082,00 TL

YARIM ALTIN

514,22 TL

527,51 TL

ALTIN FİYATINDA SON DURUM

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92 azalarak 161,70 liraya düştü.

Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,92 düşüşle 1.082,00 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 268,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 265,00 liraya düştü.

Diğer yandan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 25 milyon 177 bin 192,03 liralık ve 30 işlemde 19 milyon 129 bin 983,90 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? - İşte 3 Şubat 2018 gram altın fiyatı
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