Dumankaya 6 yılda himmet vermiş

Dumankaya İnşaat
'a yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ
soruşturması tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Önelge tarafından hazırlanan fezleke İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Aralarında Dumankaya İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Dumankaya'nın da olduğu 125 isim fezlekede şüpheli olarak yer aldı. Fezlekede Dumankaya'nın iş yaptığı taşeronlardan zorla himmet topladığına dikkat çekilirken, 2001'de iflasın eşiğine gelen şirketin FETÖ ile irtibat kurarak olağanüstü bir şekilde büyüdüğüne vurgu yapıldı. Şirketin FETÖ'ye 2010-2016 arasında 50 milyon TL'lik bir himmette bulunduğunun altı çizildi. ZORA GİRDİ FETÖ'YE SARILDI
Fezlekede 'Enes' kod isimli gizli tanığın ifadesi de yer aldı. İfadesinde, 2001 krizinde Dumankaya ailesinin iflas ettiğini vurgulayan Enes, şu bilgileri verdi: "İnşaatlar yarım kaldı. Bankalar mallarına el koydu. Aile o dönem güçlü olarak gördüğü FETÖ'ye sığındı. Örgüt de onları destekledi. Süleyman Şah Üniversitesi Hayriye Dumankaya yerleşkesini FETÖ'ye müzahir bu üniversiteye hediye ettiler. Bunun karşılığında üniversitenin tüm inşaat işleri Dumankaya'ya verildi." Fezlekede FETÖ'nün Dumankaya ailesine bu süreçte lojistik ve finansal destek verdiği, kamu gücünü de kullanarak şirketi düzlüğe çıkardığına vurgu yapıldı. Ailenin 2002'den itibaren ticari olarak izah edilemeyecek şekilde büyüdüğü 15 yıl FETÖ ile birlikte hareket ederek hain örgüte milyonlarca lira himmet aktardığı ifade edildi. TAŞERONA YÜZDE 10 KESİNTİ
Dumankaya'nın taşeron şirketlerin himmeti reddetmesi durumunda ise çeşitli bahanelerle yüzde 10'luk hak edişlerini ödemediği, bu şirketleri işlerini yapmadıkları gerekçesiyle dava etme noktasına kadar gelindiği ifade edildi. Fezlekede, "Eğer o kişi ya da şirket ödemeyi kabul ederse yüzde 10'a denk gelecek şekilde Dumankaya şirketinin çeki hamiline olarak düzenlenip o kişi ya da şirkete verilir. Kişi ya da şirketler çeki ciro ederek Dumankaya'ya iade eder. Dumankaya ise bu çekleri örgüte aktarır" denildi. Fezlekede şüpheli ve FETÖ'cü işadamlarının darbeye bizzat iştirak etmeseler de finansal açıdan örgüte para aktardıkları vurgulandı. 15 Temmuz darbe girişimine dolaylı yoldan katkı sağladıkları ifade edildi. ÜLKESİNİ VE VATANDAŞINI HİÇE SAYDILAR
Fezlekede bu kişiler için "Örgütün kucağına tavşan olarak giren bu kişiler zamanla sadece örgütünü düşünen, ailesini, ülkesini, vatandaşını hiçe sayan birer canavara dönüşmüşlerdir' ifadeleri yer aldı.