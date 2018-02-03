Türk Akımı faaliyetlerine vergi yok

Türkiye ile Rusya arasında en önemli enerji projesi olarak öne çıkan Türk Akımı'na vergi desteği geldi. Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinde deniz bölümü şirketi ve kara bölümü iki şirketi, projenin uygulanması için oluşturulan ya da edinilen mülkler bakımından emlak vergisi ve diğer vergilerden istisna tutulacak. Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanmasıyla bağlantılı inşaat ve onarım işlerinde gelir veya kurumlar stopaj vergisi ödenmeyecek.

YOLUN YARISI BİTT İ

Maliye'nin 'TürkAkım Gaz Boru Hattı Projesi Genel Tebliği'ne göre Türk tarafı, projenin deniz bölümü şirketinin mühendislik danışmanlık hizmetleri, inşaat öncesi hizmetleri ve inşaat tesisi işletme hizmetleri, ön tasarım hizmetleri ve tasarım hizmetleri de dâhil olmak üzere danışmanlık, hukuk, muhasebat ve mühendislik hizmetlerini katma değer vergisinden istisna tutacak. Bu şirket, gelir üzerinden alınan vergilerden de istisna olacak. Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması için gerekli olan taşıma araçları, teknik tesisler, gemiler, borular, diğer malzeme ve teknik kaynaklar, teçhizat, bileşenler ve yedek parçalar da vergi ve gümrük vergilerinden müstesna olacak. Gümrük vergisi muafiyeti Rus tarafının ilgili mevzuatı hazırlamasının ardından uygulanacak. Deniz bölümü şirketi ve kara bölümü 2 şirketi, projenin uygulanması için oluşturulan ya da edinilen mülkler bakımından emlak vergisi ve diğer benzer vergilerden istisna tutulacak. Kara bölümü 1 hariç olmak üzere, projenin uygulanması ile bağlantılı inşaat ve onarım işleri ödemelerinde gelir veya kurumlar stopaj vergisi ödenmeyecek.

'FARKLI ALTERNATİFLER ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ'

Gaz prom, Türk Akımı'nın Avrupa'ya uzanacak kolu için teknik ve ekonomik analiz çalışmalarını sürdürüyor. Gazprom Başkan Yardımcısı Aleksandr Medvedev geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türk Akımı doğalgaz boru hattının Avrupa'ya uzanacak kolu için farklı alternatifler üzerinde durduklarını açıklamıştı. Medvedev, Avrupa'daki Rus gazı alıcılarının Gazprom ile Naftogaz arasındaki transit anlaşmasının sona ereceği 2019 yılından sonra sevkıyatın Ukrayna üzerinden değil, yeni bir koridor üzerinden yapılmasını istediğini söylemişti.