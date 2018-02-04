Erkunt’un 2 yeni ürünü piyasada

Erkunt Traktör, çiftçinin ihtiyaçlarına yönelik yaptığı araştırma sonunda iki yeni ürünün imalatını gerçekleştirdi. Çiftçinin sıkıntılarını tespit eden Erkunt, iki yeni modelini İzmir Fuarı'nda pazara sunuyor. Küçük sınıf traktör modeli olan Kısmet 58E, bugüne kadar tarla tipi iz aralığı ile satışa sunuldu. Ancak çiftçiler bu ürünün, bağ ve bahçede de kullanmak istedi. Erkunt da, Kısmet modeli 58E'nin dışında bağ-bahçe olmak üzere iki çeşit iz aralığı ve yeni modelleri üretti. Açıklamada, bu iki modelin de 2 ve 4 çeker seçeneklerinin olacağı belirtildi.

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