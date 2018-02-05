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Gıdaya özel geliyor

Giriş Tarihi: 5.2.2018
Gıdaya özel borsa geliyor
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, gıda un düşürülmesine katkı sunacak ve piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesini sağlayacak ürün ihtisas sının en kısa sürede faaliyete geçeceğini açıkladı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının koordinatörlüğünde piyasanın işleyişine dair mevzuat çalışmalarının tamamlanması ve alım satım sisteminin işler hale getirilmesinin ardından borsaya nihai aşamada faaliyet izni verileceğini anlatan Şimşek, "Sistem, Gıda enflasyonun düşürülmesine katkı sunacak" dedi.
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Gıdaya özel borsa geliyor
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