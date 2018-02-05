PAGEV'de Yavuz Eroğlu güven tazeledi

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı'nın (PAGEV), Genel Kurul Toplantısı, Küçükçekmece PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üyelerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda görev süreleri dolan üç yönetim kurulu ve bir denetim kurulu üyeliği için seçim yapılırken PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu'nun desteklediği liste sektör temsilcilerinden tam destek almayı başardı. Başkan Yavuz Eroğlu, geçen seneki Genel Kurula rakipsiz olarak girmiş, oybirliği ile yeniden PAGEV Başkanlığına seçilmişti. Genel Kurul'da da güven tazeleyen ve plastik sektörünün desteğini arkasına alan Başkan Eroğlu, böylece üçüncü kez yapılan ara seçimlerin her birinde desteklediği adayların kazanmasını sağlamış oldu.

Genel Kurulda yapılan seçim sonrası PAGEV Yönetim Kurulu şöyle şekillendi; PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, Birinci Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç, İkinci Başkan Yardımcısı Ali Zeki Karadeniz. Sayman Üye Abdullah Karatepe, Sekreter Üye Aziz Özay, Burak Önder, Eren Ünlü, Orhan Göçer, Oğuzcan Çetinalp, Cevat Taşkan ve Alper Varınca Yönetim Kurulu Üyesi.

PAGEV Genel Kurulu, İhracatçı Birlikleri ve Oda Seçimleri öncesi plastik sektörünün nabzını tutması bakımından önemli bir işaret niteliğindeydi.

Eroğlu, "PAGEV her dönem sektörün üst kuruluşları olan İhracatçı birlikleri ve Odalarda aktif bir çalışma içinde olmuştur. Bu aktivitesini de bir adım yukarı taşıyacaktır. Genel Kurulumuzdan aldığımız tam destekle hızımızı daha da arttırarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.