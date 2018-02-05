Yalova’nın yıldızı dev projelerle parlıyor

Türkiye'nin
en hızlı gelişen ve dönüşen kentlerinin başında gelen Yalova
'nın yıldızı, hayata geçirilen dev projelerle parlamaya devam ediyor. Özellikle Osmangazi Köprüsü ve İstanbul İzmir otoyol projesinin bölgeye büyük bir ivme kazandırdığını anlatan Elegance Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özevin, "Yerli ve yabancı turist
sayıları da hızla artıyor" dedi.
Yalova, turizmde de ön plana çıkmaya başladı. Bu alanda yeni yatırımlara imza attıklarını anlatan Elegance Resort Otel Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Özevin, "Yakın bir zamanda yaklaşık 10 milyonluk bir yatırım ile oda sayımızı 120'ye, yatak kapasitesini ise 300'e çıkardık. Ardından Aqua Park, SPA merkezi, peyzaj alanları gibi düzenlemeleri gerçekleştirdik. Bu yıl lobi bölümünü de yenileyerek misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz" dedi. 5'İNCİ YILDIZ HEDEFİ
Yalova'nın son yıllarda turizm sektöründe özlediği günlere geri döndüğünü, yerli ve yabancı turistlerin sayısının arttığını vurgulayan Özevin, "Yerli turistlerin yanı sıra Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve diğer pazarlardan turist alıyoruz. Yalova'ya, en çok Arap turistler yoğun ilgi gösteriyor. Aileleri ile gelip uzun konaklamalarda bulunan misafirlerimiz büyük metrekaresi olan, balkonu bulunan odaları tercih ediyor. Bu nedenle de oteldeki tüm odalar 35 metrekare veya üzerinde dizayn edildi. Geçtiğimiz yıl açılan köprü ile İstanbul'dan Yalova'ya ulaşım çok daha kısa ve kolay hale geldi. Deniziyle, yeşiliyle, 4 bin yıllık termal sularıyla, yerli ve yabancı turistlerin bundan böyle daha sık olarak bölgemize ve otelimize misafir olacağını düşünüyoruz" dedi. 70 PERSONEL VAR
Otelde 7 gün 24 saat esasına göre yaz kış 70 personelin hizmet verdiğini dile getiren Özevin "Hedefimiz, tüm misafirlerimize aynı mükemmellikte hizmet sunmak. Sunduğumuz hizmetteki kaliteyi en üst seviyede tutmak. Müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak, kaliteli hizmetlerimiz ile koşulsuz misafir memnuniyetine ulaşmak" dedi.