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Yatırımcılarla işletmeler için dernek kurdu

Giriş Tarihi: 5.2.2018
Yatırımcılarla işletmeler Karaköy için dernek kurdu
Son yıllarda İstanbul'un cazibe merkezleri arasına giren 'de yatırımcılar ile işletmeler bir araya gelerek Karaköy Koruma ve Güzelleştirme Derneği'ni (Karaköy Derneği) kurdu.
Karaköy Derneği Başkanı Global Yatırım Holding Genel Sekreteri Gökhan Özer, "Bölgeye ilgi devam eden yatırımların tamamlanmasıyla zirve yapacak. Karaköy'ü Karaköy yapan ruhun varlığını sürdürmesi büyük önem taşıyor. Bu yüzden bölgenin sahiplenilmesi gerekiyor" dedi.
Küçük işletmelerin de bölgeye zenginlik kattığına dikkat çeken Özer, "Bu nedenle semtin 40 yıllık Yıldırım Erkek Berberi de üyemiz oldu. Küçük işletmeler yok sayılarak Karaköy'ün ruhu sürdürülemez" diye konuştu.
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Yatırımcılarla işletmeler Karaköy için dernek kurdu
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