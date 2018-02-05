Yatırımcılarla işletmeler Karaköy için dernek kurdu

Son yıllarda İstanbul'un cazibe merkezleri arasına giren Karaköy
'de yatırımcılar ile işletmeler bir araya gelerek Karaköy Koruma ve Güzelleştirme Derneği'ni (Karaköy Derneği) kurdu.
Karaköy Derneği Başkanı Global Yatırım Holding Genel Sekreteri Gökhan Özer, "Bölgeye ilgi devam eden yatırımların tamamlanmasıyla zirve yapacak. Karaköy'ü Karaköy yapan ruhun varlığını sürdürmesi büyük önem taşıyor. Bu yüzden bölgenin sahiplenilmesi gerekiyor" dedi.
Küçük işletmelerin de bölgeye zenginlik kattığına dikkat çeken Özer, "Bu nedenle semtin 40 yıllık Yıldırım Erkek Berberi de üyemiz oldu. Küçük işletmeler yok sayılarak Karaköy'ün ruhu sürdürülemez" diye konuştu.