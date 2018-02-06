Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Alkin: Türkiye 'asimetrik' düzene karşı savaş açtı

Alkin: 'asimetrik' düzene karşı savaş açtı

SABAH Ekonomi yazarı Prof. Dr. 'nin küresel ticaret, küresel savunma,küresel diplomasi ve küresel medya imkanlarını en vahşi şekilde lehine kullanan bir düzene karşı savaş açtığını söyledi

Giriş Tarihi: 6.2.2018 17:44 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 18:41
Alkin: Türkiye 'asimetrik' düzene karşı savaş açtı

TÜRKİYE BİR DÜZENE KARŞI SAVAŞ AÇTI

Alkin "'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı ve çağrısıyla, 'asimetrik düzen'e, 1860'dan bu yana elindeki tüm imkanları, küresel ticaret, küresel savunma,küresel diplomasi ve küresel medya imkanlarını en vahşi şekilde lehine kullanan bir düzene karşı savaş açtı.


TÜRKİYE'Yİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KISKACA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

'Asimetrik düzen'in sahipleri, başta Türkiye, bu düzenin devam etmesinin mümkün olmadığına dair çağrıda bulunan tüm ülkeleri küresel medya karalamaları, kendilerinin yardakçısı kirli örgütlerin yürüttüğü siber terör operasyonları ile üretilen sahte belgeler ve asimetrik düzen'in laboratuarlarında üretilmiş PKK, PYD, DAEŞ, FETÖ, El-Kaide, Boko Haram gibi terör örgütleriyle kıskaca almaya çalışıyorlar. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında,bu 'asimetrik düzen'le savaştan bizi birlik, beraberlik ve vatanseverlik zaferle çıkaracak" dedi

İŞTE O TWEETLER

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alkin: Türkiye 'asimetrik' düzene karşı savaş açtı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN