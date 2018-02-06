Alkin: Türkiye 'asimetrik' düzene karşı savaş açtı

TÜRKİYE BİR DÜZENE KARŞI SAVAŞ AÇTI

Alkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Dünya 5'ten büyüktür' çıkışı ve çağrısıyla, Türkiye 'asimetrik düzen'e, 1860'dan bu yana elindeki tüm imkanları, küresel ticaret, küresel savunma,küresel diplomasi ve küresel medya imkanlarını en vahşi şekilde lehine kullanan bir düzene karşı savaş açtı.



TÜRKİYE'Yİ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE KISKACA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR

'Asimetrik düzen'in sahipleri, başta Türkiye, bu düzenin devam etmesinin mümkün olmadığına dair çağrıda bulunan tüm ülkeleri küresel medya karalamaları, kendilerinin yardakçısı kirli örgütlerin yürüttüğü siber terör operasyonları ile üretilen sahte belgeler ve asimetrik düzen'in laboratuarlarında üretilmiş PKK, PYD, DAEŞ, FETÖ, El-Kaide, Boko Haram gibi terör örgütleriyle kıskaca almaya çalışıyorlar. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında,bu 'asimetrik düzen'le savaştan bizi birlik, beraberlik ve vatanseverlik zaferle çıkaracak" dedi



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