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eridi, 6 bin 500 doların altını gördü

birimi , 6 bin 500 doların altına gerileyerek son 12 haftanın en düşük seviyesini gördü. Geçtiğimiz aralık ayında 19 bin dolara kadar çıkan Bitcoin'e yatırım yapanlar şokta.

Giriş Tarihi: 6.2.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 6.2.2018 07:16
Bitcoin eridi, 6 bin 500 doların altını gördü

birimi 'in değeri, TSİ 06.20'de 6 bin 200 dolara kadar geriledi. Böylece, 13 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaşan Bitcoin'in son 8 gündeki kayıpları yüzde 45'e ulaştı.

Ayrıca sanal para biriminin son 8 günde piyasa değerinde de 39 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

ABD'li dev bankacılık kuruluşlarından JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup, cuma günü yaptıkları açıklamada kripto paralardaki volatilite ve risk nedeniyle müşterilerinin kredi kartlarıyla kripto para alımına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Asya ekonomilerinde Bitcoin'e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine dikkati çeken uzmanlar, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguluyor.

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Bitcoin eridi, 6 bin 500 doların altını gördü
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