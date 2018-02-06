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Dev platformu Boğaz’dan geçiş yaptı

MUSTAFA KAYA
FURKAN KARA MUSTAFA KAYA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.2.2018
Dev petrol platformu Boğaz’dan geçiş yaptı
Romanya'ya gitmek için 'ndan geçmek isteyen ancak ilk denemesinde başarılı olamayan ve daha sonra lodos nedeniyle geçişi ertelenen 52.4 metre uzunluğunda, 110 metre yüksekliğindeki dev platformu 5 gün sonra İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Romanya'nın Köstence Limanı'na gitmek için yola koyulan ancak geçen hafta İstanbul Boğazı'ndan geçeceği sırada teknik nedenden dolayı kulelerinin batırma işlemi gerçekleşemediği için geçişi sağlanamayan 5 bin 235 grostonluk 110 metre yüksekliğindeki Panama bayraklı 'GSP Saturn' isimli dev petrol platform dün sabah yeniden İstanbul Boğazı'na girdi. Dev platforma geçişi sırasında 3 tane Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, bir tane de Deniz Zabıta gemisi eşlik etti. 'GSP Saturn' geçen çarşamba günü Boğaz'ı geçememişti.
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Dev petrol platformu Boğaz’dan geçiş yaptı
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