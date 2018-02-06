Dünyanın en büyük özel sermaye fonu temsilcileri Londra Borsası’nda buluşacak

Geçtiğimiz yılın aralık ayında yine Globalturk Capital ev sahipliğinde, EMPEA ile birlikte Istanbul'da gerçekleştirilen "3'üncü Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları" etkinliğinin sonuçları da bu toplantıda katılımcılarla paylaşılacak ve değerlendirilecek.

ŞİMŞEK, TÜRKİYE EKONOMİSİ VE YAPISAL REFORMLARI ANLATACAK

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımıyla Londra Borsası'nda gerçekleştirilecek buluşmada, 130 ülkede 5 trilyon dolarlık özel sermaye fonunu temsil eden EMPEA'nın 110'un üzerinde ülke temsilcisi bir araya gelecek. Toplantıda, geçtiğimiz yılın 3'üncü çeyreğinde sergilediği yüzde 11.1'lik büyüme oranıyla tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye ekonomisi ve büyümeye domino etkisi yaratan yapısal reformlar gözler önüne serilecek.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisi ve Türkiye ekonomisindeki yapısal reformlara ilişkin bir konuşma yapacak. Şimşek, konuşmasının ardından 30'a yakın fon temsilcisiyle özel olarak buluşacak. Buluşmada Başbakanlık Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut ile Başbakanlık temsilcilerinin de katılımıyla yatırımcıların Türkiye'ye ilişkin sorularına yanıt verilecek.

"TÜRKİYE, YÜKSELEN PAZARLARA YATIRIM YAPAN FONLARIN RADARINDA"

Globalturk Capital tarafından EMPEA iş birliğinde gerçekleştirilen toplantılar aracılığıyla yükselen pazarlara yatırım yapan özel sermaye fonlarını bir araya getirdiklerini vurgulayan Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney, Londra'da EMPEA ile birlikte ilk kez gerçekleştirilecek bu buluşmayı da bu kapsamda değerlendirdiklerini belirtti.

Toplantı aracılığıyla dünyanın özellikle yükselen pazarlara yatırım yapan en büyük özel sermaye fonu yöneticilerini Londra'da buluşturacaklarını kaydeden Öney, "Özel sermaye fonu yöneticileriyle dirsek teması halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özellikle son dönemde, Türkiye'nin yükselen pazarlara yatırım yapan fonların radarında olduğunu gözlemliyoruz. Bunun bir nedeni de Türk şirketlerinin son 10 senede yurt dışında yaptıkları yatırımların, yıllık 2 milyar dolar mertebelerinden 6 milyar dolarlara ulaşmasıdır. Türk şirketlerinin yurt dışına olan yatırımları ve şirket satın almaları, özel sermaye fonlarının bu şirketlere yatırım iştahını artırıyor. Türkiye'ye daha fazla özel sermaye yatırım çekmek açısından Türk şirketlerinin yurt içi ve yurt dışında satın almalar yaparak büyüme iştahının artması aynı zamanda desteklenmesi gereken de bir durum. Türkiye'ye özel sermaye yatırımlarının daha da artması için gerçekleştirdiğimiz bu toplantılar çok büyük önem taşıyor. Londra'da düzenleyeceğimiz bu buluşmanın da ülkemize yönelik yatırımları destekleyeceğine inanıyoruz. Globalturk Capital olarak Londra'da açtığımız ofisimiz kanalıyla da özel sermaye fonlarına daha yakın olmayı ve onlara Türkiye ve yükselen pazarlar fırsatlarını anlatabilmeyi, diğer yandan da Türk ve yükselen pazarlardaki şirketlerin İngiltere ve Avrupa'daki yatırım ve satın alma projelerine destek olmayı hedefliyoruz." dedi.

İSTANBUL'DAKİ BULUŞMA TOPLANTININ ZEMİNİNİ HAZIRLADI

Geçtiğimiz yılın aralık ayında İstanbul'da düzenlenen "3'üncü Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları" etkinliğine tüm dünyadan yoğun bir katılım olması ve etkinlik sonrasında yatırımcılardan çok sayıda olumlu geri dönüşler alınmasıyla Londra'daki toplantının düzenlenmesine karar verdiklerinin altını çizen Öney, "Özellikle yurt dışından toplantıya katılamayan yatırımcıların üzüntü bildirmiş olmaları ve Türkiye'nin özellikle yabancı yatırımcılara potansiyelinin daha iyi anlatılabilmesine katkısı olması gibi nedenler, Londra toplantısının zeminini hazırladı. Londra Borsası'nın da sıcak ve samimi yaklaşımları ve kritik destekleriyle de bu etkinliği ilk kez gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

İSTANBUL'DAKİ TOPLANTININ ÇIKTILARI DEĞERLENDİRİLECEK

İstanbul'daki etkinliğe 200'ün üzerinde özel sermaye fonu yöneticisinin katıldığını hatırlatan Öney, konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

"2017 yılında Türkiye'de 2 milyar doları aşan 15 civarı özel sermaye yatırımı gerçekleşirken 600 milyon doların üstünde üçü de halka arz yoluyla olan 4 büyük çıkış işlemi oldu. Toplantıda yapılan anketlerde toplantıya katılan yatırımcıların yüzde 77'sinin 2018 yılında Türkiye'de yatırım planladığı, bunların ağırlıkla 100 milyon dolar altı yatırımlar olacağı ama yüzde 15'inin 300 milyon dolar üzerinde yatırıma niyetli oldukları ortaya çıkmıştı. Yüzde 55'inin ise en az bir şirketten çıkış planladıkları anlaşılmıştı. Londra buluşmasına 110'un üzerinde yabancı üst düzey özel sermaye fonu temsilcisi yoğun ilgi gösterdi ve katılım bildirdi. Başbakan Yardımcımız Sayın Mehmet Şimşek'in değerli vakitlerini ayıracağı bu toplantıda, İstanbul'daki toplantının çıktıları paylaşılacak ve değerlendirilecek."