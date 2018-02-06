KOBİ’nin yazılım derdi bitti

Türkiye
'deki girişimcilerin hayata geçirdiği projeler dünyada da ses getiriyor. Bu girişimlerden biri olan Octopod, başta KOBİ
'ler olmak üzere herkesin kodsuz yazılım yapabilmesini sağladı. Şenol Balo
'nun hayata geçirdiği sistem, süreç yönetiminde devrim yaratacak bir yazılım olarak nitelendiriliyor. Sistem herkesin kolaylıkla yazılım yapabilmesine olanak sağlıyor. Yazılım alanına ilk olarak 2008'de girdiklerini söyleyen Balo, sektördeki hazır paket yazılımların müşterinin ihtiyacını tam olarak karşılayamadığını gördüklerini ve müşteri ihtiyacına yönelik bir yazılım hazırlamanın da süreleri çok uzattığını belirtiyor. Özellikle yazılım sektöründe yetişmiş nitelikli eleman bulmanın zor olduğuna da değinen Balo, tüm bu etkenlerin maliyetleri de yukarı çektiğini ifade ediyor. Bu sorunlardan yola çıkarak daha kolay ve efektif bir yazılım geliştirme üzerinde düşünüp 5 yıl Ar-Ge yaptıktan sonra Octopod ürününün ortaya çıktığını ifade eden Balo, bu platform sayesinde her firma kendi ERP modülünü geliştirebildiğini ve ortalama 9 saatlik bir eğitimin sonunda herkesin yazılım geliştirebileceğini dile getiriyor. KENDİ EKOSİSTEMİNİ YARATMAK İSTİYOR
Türkiye'nin
teknoloji tüketen değil, üreten ülke olması için çalıştıklarını kaydeden Şenol Balo, Octopod platformuyla birlikte bir ekosistem oluşturmayı planladıklarını söyledi. Öncelikle bir e-ticaret sitesi açtıklarını belirten Balo, "Octopodyum sitemiz henüz çok daha yeni. Bu sitede Octopoder'ların canlı projelerini satmalarını, şirketlerin ihtiyaçlarını listelemelerini ve yazılımcıların teklif vermelerini hedefliyor. Yazılımcılarla, şirketleri buluşturan bir platform. Bir de Octopedia adında freelance çalışanlara hitap eden bir merkez kurmak istiyoruz. Octopoder'ların bir çatısı olsun istiyoruz. Planlarımız daha çok Anadolu ağırlıklı. İstanbul'da Anadolu ve Avrupa yakalarında birer tane açabiliriz. 15 - 20 tane merkeze ulaşmayı hedefliyoruz" diye konuştu KOBİ TURU 1 İkitelli Organize seçiminde üye gerilimi
Türkiye'nin
en büyük organize sanayi topluluğunda seçim heyecanı yaşanıyor. İkitelli OSB, yarın (7 Şubat) seçime gidiyor. 38 kooperatifin temsil edildiği yönetimde, yeni başkanvekilinin seçimi öncesinde müstakil parsel kooperatif tartışması yaşanıyor. Yalnızca kooperatif başkanları ve kooperatif dışı işyeri sahiplerinin oy kullanabileceğini savunan bir grupla, kooperatif üyelerine bağımsız oy kullandırmak isteyen gruplar arasında çekişme var. 2 E-ticaretin her aşamasına izleme geliyor
ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü bünyesinde kısa adı 'ETBİS
adlı bir denetleme veri toplama merkezi kuruldu. Amaç; e-ticareti hem güvenli hem de yaygın hale getirmek ve e-ihracatı arttırmak. Konuyla ilgili olarak Elektronik Ticaret Alt Yapı Sağlayıcıları Derneği Başkanı Süleyman Zafer Kuzu,"ETBİS'in kuruluma amacı e-ticaret hacmini ölçmek ve istatistiklerini tutabilmek. Ayrıca kayıtlı e-ticaret siteleri oluşturabilmek."