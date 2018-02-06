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Ziraat kredi kartı çıkarıyor 2017’de gerçekleşen 363 milyar liralık kredi artışının 65.6 milyar TL’sini tek başına gerçekleştiren Ziraat Bankası, kârlılıkta da rekor kırdı. Banka kendine ait kredi kartı için bu ay düğmeye basacak

Giriş Tarihi: 6.2.2018