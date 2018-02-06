Ziraat kredi kartı çıkarıyor

Aktif, kredi, mevduat ve özkaynak başta olmak üzere bankacılık sektörünün hemen hemen tüm segmentlerinde Türkiye'nin lideri olan Ziraat Bankası, 2017'ye de damga vurdu. Kredi Garanti Fonu (KGF) uygulamasının etkisiyle 2017'de sektörde gerçekleşen 363 milyar liralık kredi artışının 65.6 milyar TL'si yani yüzde 18'ini tek başına gerçekleştiren banka, kârlılıkta da rekor kırdı. 2017'de kendine ait kart markası ve sadakat programı çalışmalarına başlayan banka, bu ay içinde düğmeye basacak. BİLANÇOYA KREDİ ETKİSİ
Ziraat Bankası'nın, 2016'da 357.7 milyar TL olan aktif büyüklüğü, 2017'de yüzde 21.3 artarak 434 milyar 274 milyon liraya çıktı. Bankanın bilanço büyümesinin önemli bir bölümü kredilerden kaynaklandı. Sektörün yüzde 20.9 büyüdüğü kredilerde, Ziraat Bankası ise yüzde yüzde 28.2'lik artış yakaladı. Bankanın 232.6 milyar liradan 298.2 milyar liraya çıkan kredilerinin bilanço içerisindeki payı yüzde 65'ten 68'e çıktı. Kredilerin 58.8 milyar liralık kısmını tarım kredileri oluşturdu. Sanayi sektörüne sağlanan krediler ise 57.4 milyar lira oldu. Banka toptan ve perakende ticaret sektörlerine 27.6 milyar TL kredi sağladı. KÂR 8 MİLYARA DAYANDI
Ziraat Bankası'nın toplam mevduatı yüzde 19.4'lük büyüme ile 266.4 milyar liraya ulaştı, özkaynaklar ise 47 milyar lirayı geçti. Faiz gelirini 27.3 milyar liradan 35.5 milyar liraya yükselten bankanın net faiz geliri ise 16.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın net kârı ise yüzde 20.7'lik artışla 7 milyar 940 milyon TL oldu. ZİRAAT KATILIM'DAN 159 MİLYONLUK KâR
Geçen
yıl aktiflerini yüzde 80 artırarak 14.3 milyar liralık bilanço büyüklüğüne ulaştıklarını vurgulayan Ziraat Katılım
Genel Müdürü Metin Özdemir, "Kullandırdığımız nakdi fonlar yüzde 103 artarak 11.7 milyar TL'ye, gayri nakdi fonlar ise yüzde 74 büyüme ile 6.1 milyar TL'ye çıktı" dedi. Yıl içerisinde Ziraat Katılım Varlık Kiralama aracılığıyla 1.1 milyar TL tutarında 9 adet kira sertifikası ihracı yaptıklarının altını çizen Özdemir, "Nitelikli yatırımcılardan beklenenin çok üzerinde talep geldi. Verimlilik odağında yapılandırılmış iş modelimizle 2017'yi 158.9 milyon TL kâr ile tamamladık" diye konuştu PROGRAM BU AY İÇİNDE UYGULAMAYA ALINACAK
Ziraat
Bankası'nın bilanço dipnotlarında yer alan bilgiye göre, banka kendi kredi kartını çıkarmak için de çalışmalarını tamamladı. Bu ay içerisinde yeni kartların ve programın uygulamaya alınması bekleniyor. Banka kredi kartlarının Maximum kredi kartı özellikleri ile kullanılması için 22 Ocak 2007'de İş Bankası ile bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma ile Ziraat Bankası Maximum üye işyeri kaydetme hakkı elde etmişti. İki banka arası işlem trafiği BKM tarafından yönetiliyor.