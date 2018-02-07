Emlak Konut’tan Başakşehir’e yeni hizmet binası geliyor

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ile Başakşehir
Belediyesi arasında, Kuzey Yakası bölgesi kent meydanında yapılacak yeni belediye hizmet binasının inşaatı için protokol imzalandı. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum
, Başakşehir'de bugüne kadar yaklaşık 29 bin bağımsız bölüm, 328 derslikli 10 okul, 5 kreş, 3 sağlık tesisi ve 4 adet cami inşasına imza attıklarını belirtti. Kurum, "Kuzey Yakası bölgesi yeni belediye hizmet binası ile inşası devam eden projeler tamamlandığında entegre ulaşım ağları, kent meydanı, ticari üniteleri, şehir parkı ve daha birçok sosyal donatısıyla, gece gündüz yaşayan bir cazibe merkezi olma potansiyeli taşıyor" ifadelerini kullandı. İLK PLANLI KENT MEYDANI
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise, "Türkiye'nin ilk planlı kent meydanı olacak projede ilçemizin tüm kamu kurumlarının yer alacağı yüksek katlı olmayan güzel bir bina inşa ediyoruz" dedi. 57 bin 790 metrekarelik kapalı alana sahip belediye binası 5 bloktan oluşuyor. Projede 470 araçlık otopark, kreş, erkek ve kadın spor salonları, çok amaçlı salon, 4 adet konferans salonu bulunuyor.