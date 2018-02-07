Esnaf kepenklerini 2017’de ‘rekor’a açtı

Türkiye'de esnaflarca açılan işyeri sayısı 2017'de son 10 yılın rekorunu kırdı. 2017, faaliyete geçen 229 bin 367 yeni işyeriyle "en fazla kepenk açılan" ve 96 bin 945 ile "en az kepenk kapanan" yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de esnaf sayısı geçen yıl sonu itibarıyla 1 milyon 673 bin 225'e yükseldi. 2017'nin il bazına bakıldığında, esnaflarca en çok işyeri geçen yıl İstanbul'da açıldı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni nesil esnaf sayısının her geçen gün artmasındaki en büyük etkenin girişimcilik eğitimleri olduğunu söyledi.

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