‘Kanal İstanbul projesine katılın’

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da önceki gün Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın organizasyonuyla İtalya
'nın önde gelen 20 şirketinin üst düzey yönetcileriyle de biraraya geldi. Erdoğan işadamlarına, Kanal İstanbul
projesinde yer alarak, Türkiye'nin geleceğini beraber inşa etmek için konsorsiyum oluşturmaları çağrısında bulundu. Yatırımcıları Türkiye'ye davet eden Erdoğan, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut'a da İtalyan şirketlerin projelerinin takibi konusunda talimat verdi.