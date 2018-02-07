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projesine katılın’

HASAN AY Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.2.2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da önceki gün Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın organizasyonuyla 'nın önde gelen 20 şirketinin üst düzey yönetcileriyle de biraraya geldi. Erdoğan işadamlarına, projesinde yer alarak, Türkiye'nin geleceğini beraber inşa etmek için konsorsiyum oluşturmaları çağrısında bulundu. Yatırımcıları Türkiye'ye davet eden Erdoğan, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı Arda Ermut'a da İtalyan şirketlerin projelerinin takibi konusunda talimat verdi.
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‘Kanal İstanbul projesine katılın’
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