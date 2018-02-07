Yeşilay ile Turkcell’den bağımlılığa karşı mücadele

Yeşilay ile Turkcell bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve bilinçlendirme alanlarında işbirliği yaptı. Protokol, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça'nın katılımıyla imzalandı. Bu kapsamda ilk çalışma Yeşilay'ın bu yıl 8'incisini gerçekleştirdiği Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uyguladığı 'Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek' yetenek yarışmasına sunulan destekle başladı. Öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen yetenek yarışmasının ana temasını ise bağımlılık oluşturdu. Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, "Bağımlılık toplumsal bir mesele. Özellikle çocuk ve gençlerimizin korunması onları bağımlılık tehlikesinden uzak tutmak için önemli bir adım. Bu protokolle amacımız bu alanda daha fazla farkındalık oluşturacak kampanya ve projeleri birlikte yürütmek olacak" dedi.

HAYATLARINA DOKUNACAĞIZ

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça da, "Teknolojimizle genç nesillerin hayatlarına dokunarak, onları tehlikelerden nasıl koruyacağımıza ve bağımlılıklara karşı gençlerimizi, ülkemizi ileri taşıyacak fikirler geliştirmeye motive edeceğiz" diye konuştu.