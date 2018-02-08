Axa Sigorta 125. yaşını kutladı

Türkiye'deki kökleri 1892 yılına uzayan Axa Sigorta 125'inci yılında Simge Fıstıkoğlu'nun sunduğu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın konuşmasıyla zenginleştirdiği bir gece ile 125 yıllık hikayesini anlattı. Axa Sigorta'nın Türkiye'de üç farklı yüzyıla yayılan hikayesini ve bu döneme damgasını vuran önemli tarihi olayları bir araya getirdiği "3 Asrın Hikayesi" adlı kitabının da tanıtıldığı gece, Axa Sigorta CEO'su Guillaume Lejeune'ün konuşması ile başladı. Ünlü tarihçi ve yazar Prof.Dr. İlber Ortaylı ile ekranların sevilen yüzü Simge Fıstıkoğlu, Axa Sigorta'nın Türkiye'deki hikayesi ve Türkiye'de sigortacılığın tarihi üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Gece ayrıca ses sanatçısı Dilek Türkan'ın konseri ile devam etti. Axa Sigorta olarak Türkiye'de 125 yıldır faaliyet gösterdiklerini anlatan Axa Sigorta CEO'su Guillaume Lejeune, "Axa olarak üç farklı yüzyıla yayılan bir süredir bu topraklardayız. '3 Asrın Hikayesi' bu beraberliğin, dünya tarihinin önemli bir belgelemesi ve Türkiye'ye duyduğumuz güvenin önemli bir simgesi" dedi.

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