İtalyanlar’ı Kanal İstanbul’a davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İtalya gezisinde aralarında Pirelli, Elettronica, Cementir, Ferrero, Astaldi, Salini, Leonardo'nun da bulunduğu 20 şirketin üst düzey yöneticisiyle bir araya geldi. Erdoğan, Türkiye
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Pirelli ve İtalyan Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Türkiye'de yaklaşık bin 400 İtalyan firmasının faaliyet gösterdiğini, yatırım tutarının da 3.1 milyar dolar olduğunu kaydetti. PİRELLİ'Yİ ÖRNEK GÖSTERDİ
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Bolu Dağı Tüneli gibi projeleri üstlenen İtalyan Astaldi ve Salini gibi firmaları Kanal İstanbul
'a yatırıma davet eden Erdoğan, "Türkiye'nin geleceğini beraber inşa etmek konusunda konsorsiyum yapın" mesajı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin teşvik sistemini yatırımcıların beklentilerine göre geliştirdiklerini de anlattı. Türkiye'de yatırımı olan şirketlerin sorunlarını not eden Erdoğan, her sorunun çözümü için Yatırım Ajansı Başkanı Arda Ermut'a tek tek talimat verdi. Erdoğan, Pirelli örneğini vererek, birçok İtalyan firmasının Türkiye'deki tarihinin çok eski olduğunu hatırlatarak, "Siz Türkiye'nin yatırım ortamının anlatılmasında önemli roller üstlenebilirsiniz" çağrısı yaptı. İtalyan yatırımcılar da Türkiye'de olmaktan memnun olduklarını dile getirerek, "Türkiye'nin geleceğine güveniyoruz, ülkenize yatırım yapmak istiyoruz" dedi. OĞUL ASTALDİ'YE DAVET
Astaldi Yönetim Kurulu Başkanı Paolo Astaldi
'nin konuşmasından sonra söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astaldi ailesini uzun yıllardır tanıdığını belirtti ve Bolu Dağı Tüneli projesindeki özverili çalışmalarından dolayı övgüyle söz etti. İkinci nesil Astaldi ailesi temsilcisi olan CEO Paolo Astaldi'ye de "O zaman, babanızla Bolu Dağı projesinin bitirilmesi için büyük gayret gösterdik. Siz de Kanal İstanbul projesinde Türkiye'nin kaderine ortak olun" mesajı verdi. MİRZİYOYEV'E VİZE MUAFİYETİ TEŞEKKÜRÜ
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile telefonda görüştü. Görüşmede, Mirziyoyev'in Ekim 2017'deki ziyaretinde imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesi, ticari-ekonomik, yatırım, teknolojik, bankacılık, maliye, ulaştırma, turizm ve diğer alanlarda büyük çaplı ortak projelerin hazırlanması ve uygulanması konuları ele alındı. Erdoğan, Özbekistan'ın Türk vatandaşları için 30 günlük vize muafiyetine ilişkin aldığı karar için Mirziyoyev'e teşekkür etti. Mirziyoyev de Erdoğan'ı ülkesine davet etti. THY İLE DİREKT UÇUŞ ÖNEMLİ
Türk Hava Yolları'nın (THY
) başarısı toplantının bir başka önemli konusu oldu. THY Bari'ye aktarmasız uçtuğu için Bari'den tek uçuşla İstanbul'a gelebildiğini ifade eden Black Shape firması CEO'su Angello Petrosillo, Türk mühendislerle çalışabilmek ve bir teknoloji platformu oluşturabilmek açısından bunun çok önemli olduğunu ifade etti.