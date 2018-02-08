Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı

Son dakika: üretim rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), Aralık ayı üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Aralık'ta bir önceki aya göre yüzde 0.9 artış gösterdi.

Giriş Tarihi: 8.2.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 10:11
Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı

Yıllık artış ise yüzde 8.7 oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış nin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 arttı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 0.9

Sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,9 artış gösterdi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Aralık ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,1 azaldı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sanayi üretim rakamları açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN