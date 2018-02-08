THY'den yeni havalimanında inceleme

Şirketin üst düzey yöneticileri, Türkiye'nin sivil havacılık dünyasında dengeleri değiştirecek projesi olan havalimanı inşaatında çeşitli incelemeler yaptı.

KALYONCU VE CENGİZ DE EŞLİK ETTİ

Aycı'nın yanı sıra Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ile Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, THY, Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Olmuştur ve Abdulkerim Çay ile THY Basın Müşaviri Yahya Üstün'ün katıldığı incelemelere, İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu de eşlik etti.

FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDULAR

29 Ekim'de hizmete açılacak ve THY'nin yeni yuvası olacak havalimanında bayrak taşıyıcının yolcularını ağırlayacağı noktaları ve özel yolcu salonlarının yer alacağı alanları inceleyen Aycı ve beraberindekiler, daha sonra Akçayoğlu ve Cengiz ile fikir alışverişinde bulundu.