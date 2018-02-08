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Toplu taşımada için yeni dönem

Giriş Tarihi: 8.2.2018 16:25 Güncelleme Tarihi: 8.2.2018 16:39

'da her gün metro ve metrobüsü kullanan milyonlarca yolcunun hayatını kolaylaştıracak teknolojik yenilik için bir adım daha atıldı.

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Toplu taşımada İstanbul için yeni dönem
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