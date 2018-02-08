Yeni Zigana Tüneli inşaatında yüzde 41 seviyesine ulaşıldı

Gümüşhane Valisi Okay Memiş, bitirildiğinde dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye'nin en uzun karayolu tüneli olacak yeni Zigana tünelinin Türkiye'nin en önemli karayolu projelerinin başında geldiğini belirterek, tünelde çift tüpte yüzde 41 seviyesine ulaşıldığını söyledi. Yeni Zigana Tüneli'nin çift tüp olarak Gümüşhane tarafından yaklaşık 4 kilometreye, Trabzon tarafından da 2 kilometreye ulaştığını kaydeden Vali Memiş, "Çift tüp olarak 12 kilometre ediyor. Bu toplam uzunluğun yüzde 41'ine tekabül ediyor. Zigana tüneli dünyanın en uzun 2. tüneli. 14 buçuk kilometre çift tüp uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun tüneli. Haliyle Türkiye'nin de en uzun tüneli. Çok önemli bir proje. Karayollarının ülkemizde uyguladığı en ��nemli karayolu projelerinin başında geliyor" dedi.