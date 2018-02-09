Dış ticaret endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2017'ye ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, aralıkta ihracat birim değer endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 arttı. Endeks aynı dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,4 azalırken, yakıtlarda yüzde 13,6, imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 5,9 arttı.

İhracat birim değer endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2, bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artış gösterdi.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ

İthalat birim değer endeksi, Aralık 2017'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 artış kaydetti. Endeks söz konusu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,3, yakıtlarda yüzde 26,7 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 7,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 14,9 yükseldi.

İthalat birim değer endeksinde, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8, bir önceki yıla göre yüzde 7,5 artış görüldü.

MİKTAR ENDEKSLERİ

Aralık ayında ihracat miktar endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 yükselirken, yakıtlarda yüzde 26,6 azaldı.

İhracat miktar endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1, bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi de aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 artış olarak kayıtlara geçti. Endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 68,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,8, yakıtlarda yüzde 6,9 ve imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayisinde yüzde 13,2 artış gösterdi.

İthalat miktar endeksi, geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 12,9 arttı. Endeks, bir önceki yıla göre ise yüzde 9,5 artış kaydetti.

DIŞ TİCARET HADDİ 104,7 OLDU

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2017'de 147,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,7 yükselerek, aralıkta 150,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2016'da 142,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 6,6 artışla Aralık 2017'de 151,6 değerine yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, Kasım 2017'de 143,9 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 7,2 artarak, Aralık 2017'de 154,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Aralık 2016'da 142,5 olan ithalat miktar endeksi, yüzde 15,1 artışla Aralık 2017'de 164'e çıktı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Aralık 2016'da 110,2 olan dış ticaret haddi, 5,5 puan azalarak geçen yılın aynı ayında 104,7 olarak hesaplandı.

Dış ticaret haddi, 2017 yılının son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 5,6 puan azalışla 104,5 oldu. Geçen yıl ise bir önceki yıla göre 6,2 puan azalarak 105 seviyesine geriledi.