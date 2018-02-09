İTO Başkanı Oran: KGF iş adamlarının önünü açacak

Oran, İTO'nun şubat ayı olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Zeytin Dalı Harekatı'nın 20 gündür devam ettiğini anımsatarak, harekatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne değil, Suriye'de yuvalanan şer odaklarına karşı yapıldığını vurguladı.

Türkiye'nin iş dünyasının kabiliyetiyle sanayileşerek zenginleşmeyi başarmış ender ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Oran, "Bu devlet kuruluşunda kendisine çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmayı hedef koymuştur. Bugünkü duruma baktığımızda orta gelir tuzağını aşıp yüksek gelirli ülkeler ligine çıkmayı tartışıyorsak demek ki Türkiye doğru yoldadır. Ekonomik gelişimimizin önemli bir kısmı son 16 yılda yaşanmıştır." diye konuştu.

Oran, ocak ayı ihracat rakamının 12 milyar doların üzerinde olduğunu belirterek, bu rakamın ihracat tarihinin en yüksek aylık rakamlarından biri olduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda Türkiye'nin yıllık ihracatının çok düşük olduğunu anımsatan Oran, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Baktığınızda ordumuz sınırlarımız dışında operasyonda ama TL varlıklara olan ilgi her geçen gün artıyor. Geçmiş yıllarda bu ülkede bir kitabın masaya fırlatılmasıyla devalüasyon oluyordu. Bugünse çevremizde yaşanan onca badireye rağmen hisse senetleri ve devlet bonolarındaki satış son 5 yılın zirvesinde. Bir yılda 12 milyar dolar giriş oldu. Ülkemize ilişkin büyüme tahminleri yüzde 5-7 bandında dolaşıyor. Tüm bu olumu veriler iç piyasaya da yansımış durumda. 2018'e moralli ve hızlı başladık.

Tüketici güven endeksi yüzde 11,1 olurken, reel kesim güven endeksi yüzde 5, ekonomi güven endeksi ise yüzde 10 artış gösterdi. Karşılıksız çek adedi son 5 yılın en düşük seviyesinde. Genel ticari faaliyet endeksimizde şubat ayı beklentisi 49,6 olurken, gelecek üç aya ilişkin beklenti ise 52,8 oldu."

"ŞİRKET KURMA MALİYETİ 500 LİRA AZALIYOR"

Öztürk Oran, bu yılın ilk ayında açılan firma sayısının bir önceki yıla aynı ayına göre yüzde 42 artışla 5 bin 635 olarak gerçekleştiğini belirterek, açılan yabancı firma sayısı da yüzde 92 artışla 544 olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin önemli reformların hayata geçirildiği bir atılım döneminde olduğunu vurgulayan Oran, şirket kurma maliyetinin 500 lira azaldığını, notere, SGK'ya, Rekabet Kurumu'na gitme zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla birlikte bütün işlemlerin ticaret sicil müdürlüklerinde yapılabileceğini aktardı.

"2018 HEDEFİMİZ 1 MİLYON YENİ İSTİHDAM SAĞLAMAK"

İTO Başkanı Oran, devreden KDV'nin iadesine ilişkin bir yasa tasarısının da TBMM'de olduğunu belirterek, yıllarca alınamayan KDV iadeleriyle ilgili sorunların ortadan kalkacağını, ayrıca geciken KDV için de telafi ödemesinin söz konusu olacağını söyledi.

TBMM'de bulunan yeni torba yasada istihdam teşviklerine ilişkin önemli düzenlemeler olduğuna dikkati çeken Oran, "100 liralık asgari ücret desteği uygulaması bu yıl da devam edecek. İlave istihdam sağlayan işveren gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki alabilecek. Eğer ki bu işveren imalat sanayinde faaliyet gösteriyorsa iki ayda bir ücret desteği de alacak. Bunun gibi pek çok teşvik söz konusu." şeklinde konuştu.

Oran, geçen yıl İstanbul'un 461 bin kişiyle istihdam seferberliğinin şampiyonu olduğunu anımsatarak, "Bu yıl ise Cumhurbaşkanımızın da işaret ettiği şekilde İstanbul olarak 2018 hedefimiz 1 milyon yeni istihdam sağlamak." dedi.

"TEŞVİK HÜKÜMETTEN ÇALIŞMAK BİZDEN"

İTO Başkanı Oran, 15 milyon doların altında döviz kredisi kullanmış firmaların dövizle borçlanmasına sınırlamalar getirildiğini belirterek, artık son üç yılda elde edilen döviz gelirine göre kredi kullanılabileceğini ifade etti.

Bu düzenlemeyle orta ve küçük ölçekli firmaların Türk lirasına güvenip, lirayla borçlanacaklarını aktaran Oran, "Döviz borçlandım, kur yükseldi, borcumu nasıl öderim' endişesi taşımayacak. Kredi Garanti Fonu (KGF) da iş dünyasının çarklarını hızlandıracak yeni kredi imkanları için seferber olmuş durumda. 5 milyar lirası geri dönüşlerden olmak üzere 55 milyarlık bir kredi sağlanacak. Yüzde 70'i yatırıma ve ihracata, yüzde 30'u ise diğer alanlara yönlendirilecek. İşte tüm bu adımlar, iş adamlarının önünü açacak adımlar. Yani teşvikler hükümetten, çalışmak bizden." şeklinde konuştu.

YENİ GENEL SEKRETER BELLİ OLDU

Oran, İTO Genel Sekreteri Ömer Bal'ın kendi isteğiyle görevinden ayrıldığını, genel sekreter yardımcılığını yürüten Nurcan Turan'ın da genel sekreterliğe vekalet edeceğini belirterek kendisine başarılar diledi.