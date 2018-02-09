Kilim’den 50 milyon dolarlık yatırım

Kilim Mobilya
, 50 milyon dolarlık yeni yatırımıyla dört ayrı üretim tesisini tek çatı altında toplamayı planladı. Kilim Mobilya CEO'su Mesut Yiğit, "2017 ciromuz toplamda 280 milyon TL. 2018 için ise yüzde 30 büyüme hedefi koyduk ve ilk ay performansımız hedefler paralelinde ilerliyor. Beş yıl içinde ise 1 milyar TL ciroyu yakalayıp dünyanın her tarafına ulaşan global bir oyuncu olmak istiyoruz. 40 kişilik Ar-Ge merkezi oluşturarak kurumsal bir üretim altyapısı ile entegre bir tesis kurmaya çalışıyoruz. İnsan kaynağımızın büyük bölümünü de tasarımcılar oluşturmaya başladı" diye konuştu.