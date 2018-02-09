Sanayi üretiminde yedi yılın en yüksek artışı

Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretim endeksi Aralık 2017'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6.5 artarak beklentileri aştı ve son yedi yılın en yüksek artışını gerçekleştirdi. 146.8 değerine ulaşan endeks 2017 büyümesine ilişkin beklentileri de yükseltti. Takvim etkisinden arındırılmış endeks de yüzde 8.7 artarak beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. 2017 arındırılmamış sanayi endeksinin yıllık ortalaması da 134.6 olarak belirlendi. Alt sektörler incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı bir önceki aya göre yüzde 2.6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1.2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1.1 düşüş gösterdi.

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