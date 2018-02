BUGÜN NELER OLDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Enerjisa'nın halka arzına gelen yoğun talebin Türkiye ekonomisine ve enerji piyasalarına duyulan güvenin göstergesi olduğunu belirterek, "Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi" dedi. Sabancı Holding ve Alman enerji şirketi E.ON'un hissedarları olduğu Enerjisa Enerji AŞ'nin halka arz gong töreninde konuşan Bakan Albayrak , son 10 yılda ortalama yıllık 55 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştiğine dikkati çekti.Albayrak, bu rakamın Türkiye'nin en son cari açığının neredeyse bir buçuk katı olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle son dönemde enerji piyasalarının liberalizasyonu için gerekli reform ve teşvikleri çok hızlı bir şekilde hayata geçirdik. Bu adımlardan birinin de bugün başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini görmekten memnuniyet duyuyorum" diye konuştu. Geçen yıl kamuoyuyla paylaştıkları Milli Enerji ve Maden Politikası'nın en önemli sac ayaklarından birisinin de öngörülebilir piyasalar olduğunu vurgulayan Albayrak, özel sektörün yatırımlarını daha da hızlı yapabildiği, yatırımların önündeki yapısal sorunların giderildiği süreçleri ciddi anlamda hızlandırdıklarını söyledi. Albayrak, Enerjisa'nın halka arzının da yabancı yatırımcının enerji sektörüne yoğun ilgisini gösteren en güzel örneklerden biri olduğuna değinerek, "Çok yoğun bir talep geldi. Yerlilerden şikâyet gelerek yerli yatırımcıya ayrılan payın yüzde 15'ten 24'e çıkması da ilginin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor" diye konuştu."Diğer büyük enerji firmalarının da sonuna kadar arkalarında olduğumuzu ve inşallah yakın zamanda onların da halka arzını beklediğimizi ifade etmek istiyorum" diyen Bakan Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnşallah, bu öngörülebilir piyasalarla birlikte bir iki sene içerisinde Enerjisa'dan üretim tarafında da güzel gelişmeleri duyacağız. Türkiye, son dönemde dünyada artan dalgalanma ortamında yatırımcılar için güvenli bir ortam sunuyor. Türkiye'ye yatırım yapan hiçbir zaman kaybetmedi. Türkiye sağlam ekonomisi, sunduğu cazip fırsatları, iç pazarının büyüklüğü ve siyasi istikrarıyla yatırımcılar için her zaman güvenilir bir liman olmaya devam edecek."Türkiye'ningeçen yılın son çeyreğinde büyüme rakamlarıyla dünyada birinci sırada yer aldığını hatırlatan Bakan Albayrak, "Türkiye yaşadığı onca badireye rağmen, 16 yıldır ayakları yere sağlam basan, üretim ve büyüme odaklı ekonominin temellerini attı. Dinamik olduğu kadar güçlü ve güven veren bir ekonomiyi inşa etti. Sağlanan güven ve istikrarın yanı sıra dinamik ve üretken bir özel sektörün payı kaçınılmaz. Bugün yapılan yatırımların yüzde 75'inden fazlası özel sektör tarafından hayata geçirildi" ifadelerini kullandı.Albayrak, Türkiye'de yerli sermayenin yatırım iştahının her yıl arttığını belirterek, şöyle devam etti: "Türkiye 2002- 2016 arasında haksız suçlamalara, ideolojik yaklaşımlara ve saldırılara rağmen 180 milyar dolardan fazla doğrudan yabancı yatırımı çekmiş önemli bir ülke. Ancak hiçbir zaman Türkiye bu ideolojik saldırıları yerli ve yabancı yatırımcılara yansıtmadı. Türkiye için menşei ne olursa olsun yatırım yapan her firma Türkiye firmasıdır."Elektrikdağıtımında yılda en az bir iki kere vatandaş memnuniyeti anketleri yaptıklarını ve üçüncüsünün de birkaç ay içinde çıkacağını belirten Albayrak, "2016 ve 2017'de müşteri memnuniyeti ciddi anlamda arttı. Ama istediğimiz noktada değiliz ama ümit ediyorum 2019 gibi... İnşallah, Avrupa Mükemmelliyet Kalite Ödülü'nü de alacak bir şirketi dört gözle bekliyoruz. Sabancı olursa ne ala. Enerjide kamu özel sektör sinerjisini en ileri noktaya taşıyarak vatandaşın en iyi hizmeti alabilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ne kadar müşteri memnuniyeti varsa şirketlere de o kadar havuç var" dedi.Elektrik dağıtım sektöründe 12 lisanslı şirketin önemli kısmında yabancıların bulunduğunu belirten Albayrak, doğalgaz sektöründe ise 51 yabancı gerçek ve tüzel kişinin faaliyet gösterdiğini söyledi. Albayrak, "Akaryakıt sektöründe dünyanın en büyük 10 şirketinden dördü faaliyetini sürdürüyor. Sektördeki yabancı şirketlerin pazar payı yüzde 48'i aşmış. Rafinaj sektöründe ise yılın üçüncü çeyreği bitmeden Azeri SOCAR'ın STAR Rafinerisi de devreye girerek Türkiye için önemli bir yatırım daha hayata geçecek" dedi.Albayrak, yatırımcı dostu ve öngörülebilir bir enerji piyasasının, ekonominin de rekabetçi yapısının sürdürebilmesi açısından çok büyük önem taşıdığına değinerek, şöyle konuştu: "Hiçbir yatırımcı siyasi istikrar ve piyasaya sahip olmayan bir ülkeye yatırım yapmak istemez. 16 Nisan referandumuyla birlikte siyasi istikrarın sağlanması açısından bu anlamda çok önemli bir adım attık. 2019'dan itibaren güçlü bir liderlik ve siyasi istikrarla hedeflere inşallah daha hızlı ilerleyeceğiz. Bugün dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında olan Türkiye, hedefini en büyük ilk 10 ekonomi arasında yer almak için yukarılara yazdı. Bunu gerçekleştirebilecek bütün enstrümanlar elimizde mevcut. Türkiye dünyadaki enerji kaynaklarının üçte ikisinin olduğu bir coğrafyada bu hedefe çok da uzakta değil.", borsadaki ilk işlem gününde işlem hacminde zirveye oturdu. Halka arz fiyatı 6.25 TL olan hisse gün içerisinde yüzde 11.5 yükselerek 7.20 liraya kadar çıktı. Daha sonra gelen satışlarla gevşeyerek 7 liranın altına inen hissede 1.5 milyar liralık işlem hacmi gerçekleşti.Borsaİstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Enerjisa'nın borsadaki 405'inci şirket olduğunu belirterek, hisselerin 38 bin 780 yatırımcıya satıldığını söyledi. Şirkete 5.3 kat talep geldiğini ifade eden Karadağ, bu gibi kıymetlerin ülke yatırımcıları ile paylaşılmasının önemine işaret ederek, "Bu arzda 11 bin 708 yatırımcı ilk kez hisse aldı" dedi.Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı , halka arzın Türkiye ve enerji sektörü için önemli olduğunu belirterek, Enerjisa'nın Sabancı Grubu'nun Borsa'da işlem gören 13'üncü şirketi olduğunu söyledi. Sabancı, "TL bazında Türkiye'deki en büyük özel sektör halka arzı Enerjisa oldu. Elektrik dağıtım ve perakende söktüründe de ilk halka arz" diye konuştu.ON CEO'su Johannes Teyssen de, halka arzın son yıllarda Türkiye'de yapılan en büyük halka arzlardan biri olduğunu dile getirdi. Halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Enerjisa'ya güvenini ortaya koyduğuna dikkati çeken Teyssen, "Türkiye'ye inanmakta haklı olduğumuz da ortaya çıktı" değerlendirmesinde bulundu.