32 bin dar gelirli aile ev sahibi oldu

Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı'nın sosyal konut projesi kapsamında 32 bin dar gelirli aile ev sahibi olurken, 5 yılda oturulamayacak durumda olan 95 bin hanenin ev onarımı da bakanlık tarafından sağlandı. Kira yardımları ve ev onarım destekleriyle birlikte, bakanlık toplamda 450 milyon liralık barınma desteği sağladı. Geçtiğimiz yıl bin 417 konutun teslimi yapıldı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye'de kapısı çalınmamış, el uzatılmamış hiçbir muhtaç vatandaşımız kalmamalı" dedi.