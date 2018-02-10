ABD borsaları ikinci kez tepetaklak oldu

ABD borsalarındaki toparlanma çalışmaları sonuç vermedi ve hisse senetleri dün keskin bir düşüş yaşadı. Dow Jones endeksindeki değer kaybı yüzde 4'ü geçti. Geçtiğimiz günlerde de çok sert düşüşler yaşayan ABD borsaları dört günde 5 milyar dolarlık bir erime yaşadı. Dow Jones endeksi yüzde 4.15 düşüşle S&P 500 de yüzde 3.75 düşüşle kapatınca dün Asya ve Avrupa borsaları da etkilendi. Asya borsaları Avrupa'ya göre daha fazla düşüş yaşadı. Şanghay bileşik endeksi, günü yüzde 4.05 düşüşle kapattı. Japonya'da Nikkei 225 yüzde 2.32, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1.82 kayıp yaşadı. Avrupa'da da düşüşler yüzde 1-1.5 arasında gerçekleşti.

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