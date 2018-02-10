Esnaf ‘aşk’a gelip 10 milyar ciro yapacak

Geçen yıl yaklaşık 9 milyar lira cironun yapıldığı 14 Şubat Sevgililer Günü
'ne perakendeciler yüksek ciro hedefleriyle girdi. Çeşitli kampanya ve indirimlerin yapıldığı gün çarşambaya denk gelince hafta sonunu takip eden 3 günde de satışların devam edeceği beklentisi hazırgiyim, restoran, çiçek, mücevher ve teknoloji ürünleri başta olmak üzere esnafı sevindirdi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl yaklaşık 10 milyar liralık bir ciro beklediklerini söyledi. Palandöken, "Yarıyıl tatili dönüşü 14 Şubat esnafa da can suyu olacak" dedi. Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel Sevgililer Günü'nün hazır giyim markalarına 250 milyon lira katkısı olacağını belirtirken organize perakendenin genelinde ise cirolarda yüzde 25-30 artış öngördüklerini söyledi. Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo, geçen yıla göre bu yıl yüzde 28'lik bir satış artışı öngördüklerini, içgiyimde artış oranının yüzde 40 olmasını beklediklerini kaydetti. Kariyo, bugüne özel pijama ve çorap kategorilerinin de çok sattığını söyledi. Mediamarkt'ta en fazla cep telefonu, notebook, tablet, aksesuar, kişişel bakım, konsol, drone satılırken Teknosa'da ise akıllı telefon ve saatler, gaming ürünleri ve aksesuarlar en çok tercih edilen hediyeler oldu. Satışların geçen yıla göre ortalama yüzde 20 artması bekleniyor. GÜL SATIŞI 4'E KATLANIR
Türkiye Çiçekçiler Birliği Başkanı İsmail Başaran, gül satışlarının yüzde 100 arttığını, bu yıl 2 milyonun üzerinde gül satışı öngördüklerini söyledi. Gülden sonra en çok orkide satıldığını ifade eden Başaran, "Günlük satışlar en az 4 katı artar. Mağazaya göre internet satışı çok daha fazla. Ancak herkes bu özel günde mümkün olduğunca kendi bölgesindeki çiçekçiyi tercih ederse yerel çiçekçilerimiz kazanır" dedi. İNTERNETTE KOL SAATİ YÜKSELİŞTE
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Genel Müdürü ve TOBB
E-Ticaret Meclisi Başkanı Öget Kantarcı ise, Sevgililer Günü döneminde en çok talep gören ürünlerin satışında, geçen yıla kıyasla yüzde 60 artış beklediklerini söyledi. 14 Şubat alışverişinin başladığı dönemde, bir önceki haftaya kıyasla satışlarda yüzde 30 artış gözlemlediklerini ifade eden Kantarcı, "Spor ayakkabı, giyim ve aksesuvar, parfüm, cep telefonu, ev tekstil ve mutfak ürünleri çok satıyor. Kol saati satışları bir önceki Sevgililer Günü'ne kıyasla yüzde 50 artış trendinde. Mücevher kategorisi de geçen yıla kıyasla yüzde 25 büyüdü" bilgisini verdi. Kantarcı, şubatın ilk 2 haftasındaki perakende e-ticaret hacminin 1 milyar TL'ye ulaşacağını tahmin ettiklerini kaydetti.