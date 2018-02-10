Sınırdaki KOBİ’yi TÜSİAD yönetecek

Türkiye'nin sınır güvenliğini korumak için başlattığı operasyonlara Patronlar Kulübü olarak bilinen TÜSİAD'dan da önemli bir destek geldi. Bölge ekonomisinin olaylar nedeniyle negatif ayrışmasının önüne geçmek isteyen kurum, TÜRKONFED ile işbirliğine giderek sınır illerinden seçilen bine yakın KOBİ'nin başına üyelerini atayacak. Bu kapsamda mentörlük eğitimi de almaya başlayan TÜSİAD üyeleri, bölgedeki şirketleri gönüllü olarak kendi şirketi gibi yönetecek. Bir yıla yakın sürecek çalışmada hedeflerden biri de KOBİ'lere yönetim becerileri kazandırmak. İlk etapta projeye dahil olan TÜSİAD üyeleri arasında Başkan Erol Bilecik, Ozan Diren, Esin Güral, Batu Aksoy, Perihan İnci ve Öner Çelebi gibi 30 isim yer alıyor. Seçilmeye başlanan KOBİ'lere özel eğitimler verilmeye başlandı. Değerlendirmeler sonucunda 20 firma, pilot mentorluk uygulamasına dahil edildi. Hatay, Adana ve Mersin'den seçilen KOBİ'ler yakın zaman önce 3 günlük kampa alındı. Bölgeler Arası Ortak Girişim Projesi (BORGİP) kapsamında geliştirilen projenin yönetim sürecini ise ActionCoach üstlendi. ActionCoach Türkiye yöneticisi Özge Toraman, "Hedef ,bölgeler arasındaki kalkınmışlık farkını en aza indirmek" dedi.

HATAY'DA MORALLER YERİNDE

TÜSİAD patronlarının konuyla ilgili heyecan içinde olduklarını ifade eden Toraman, "Proje gündeme geldiğinde bu işe bir kurumsallık katılması gerektiğini düşündük. İki tarafın da eğitim süreci olacak. Kurumsal yapıyı sağlayacağız. TÜSİAD üyelerinin haftanın iki gününü KOBİ'lerin ofisinde geçirmesi planlanıyor. İçinde bulunduğumuz süreçte özellikle Güneydoğu illeri için bu proje daha da önemli hale geldi. Kısa sürede 100 TÜSİAD üyesi projeye eklenecek" dedi. Son günlerde sınır illerine çok sık seyahat ettiklerini anlatan Toraman şöyle devam etti: "Proje kapsamında bölge işadamlarıyla ocak ayının sonunda üç günlük kampa girdik. Operasyonların getirdiği bir moralsizlik yok."

ÖRNEĞİ YOK

Toraman, çalışmaya ilişkin sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu kapsamda bir proje Türkiye'de uygulanmadı. Bu proje bizzat koçluk adını verdiğimiz, süreçlerin tamamen içinde olmayı ve yönetime uzun süre dahil olmayı içeren bir konu. Zaten bizim şirketimizin de ana işi bu."