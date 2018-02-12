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2018’de trend renk ‘

Giriş Tarihi: 12.2.2018
2018’de trend renk ‘Alev Siyahı’

, "de Renk Trendleri" raporunu yayımladı. Buna göre geçen yıl dünyada üretilen otomobillerin yüzde 37'si beyaz renkli oldu. Siyah yüzde 17 ile dünyanın tercih ettiği en popüler ikinci renk olarak sıralamaya girerken, gri yüzde 12 ile üçüncü, gümüş yüzde 11 ile dördüncü sırada yer aldı. Sıralamada popülaritesi en düşük olan rengin ise yüzde 1 ile yeşil olduğu belirtildi. PPG Otomotiv Tamir Boyaları Türkiye ve Pazar Müdürü Bülend Alpay, "PPG uzmanları birçok üretici ve müşteri analizi doğrultusunda 2018'in rengini (Black Flame) olarak belirledi" dedi.

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2018’de trend renk ‘Alev Siyahı’
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