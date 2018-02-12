GLAFRI’nin küresel başkanlığına bir Türk seçildi

Amerika, Avrupa ve Asya kıtaları dahil 28 ülkede operasyonları olan 60 alüminyum folyo üreticisinin üyesi olduğu GLAFRI'nin 2016'dan bu yana başkanlığını yürüten Oliver Hommel, görevini Şubat ayı itibariyle Göksal Güngör'e devretti.

Assan Alüminyum'un Genel Müdürü Göksal Güngör iki yıldır GLAFRI'de Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Güngör, bundan böyle yenilikçi girişimleri ve folyo pazarlarının gelişimini global anlamda desteklemek amacıyla sürdürülebilirlik çalışmalarını koordine eden GLAFRI'nin Küresel Başkanlığı görevini yürütecek.