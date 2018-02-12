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İSO'dan çok önemli açıklaması

Başkanı , ile bankalar arasında gerçekleşen kredi yapılandırma görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 12.2.2018 15:24 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 15:25
İSO'dan çok önemli Yıldız Holding açıklaması

Yönetim Kurulu Başkanı , 'in finansal durumuna ilişkin olarak şu açıklamada bulundu:

"Yıldız Holding, Türkiye'de gelişip büyüyerek, dünyaya açılmış Türkiye'nin gurur verici önemli bir marka değeridir. Bugüne kadar gerçekleştirdiği yatırımlarla, sağladığı aş ve iş imkanlarıyla ekonomimize, insanlarımızın yaşamına değerli katkılarda bulunmuştur. Gerek yurtiçinde ve gerek yurtdışında yaptığı büyük yatırımlar ve sergilediği başarılarla, Yıldız Holding'in aynı başarıyı gelecekte de sergilemeye devam etmesi, ekonomi ve iş dünyamız açısından büyük önem taşımaktadır.

Bu çerçevede iş dünyası ile finans kesimi arasında karşılıklı diyalog ve iş birliğinin olması, muhtelif defalar da ifade ettiğimiz gibi aynı gemide olan her iki kesime de büyük faydalar sağlar. Yıldız Holding ile Bankalar arasında her iki tarafın da sağduyu eşliğinde bir çözüm üzerinde mutabık kalmaları ekonomimiz açısından fayda oluşturacaktır."

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İSO'dan çok önemli Yıldız Holding açıklaması
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