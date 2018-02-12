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Konutların gazı Tuz Gölü’nde depolanacak

Giriş Tarihi: 12.2.2018
Konutların gazı Tuz Gölü’nde depolanacak
'ın Sultanhanı ilçesinde kurulan ve Cumhurbaşkanı ile Başbakan 'ın geçen yıl açılışını yaptığı Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi'nde açılan ilk kavernalarda (suni mağara) dolum işlemi başladı. Projede ilk olarak devreye alınması planlanan 12 kavernada toplam 1.2 milyar metreküp doğalgaz depolanacak. BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Talha Pamukçu "Projenin ilk aşamasında 6 kavernada gaz dolumuna başladık. 2018'de 6 kaverna ile 550 milyon metreküplük hacme ulaşacağız. 6 kavernanın daha devreye alınmasıyla 1.2 milyar metreküp doğalgaz depolanacak" dedi. 2023'te 60 kavernanın tamamlanmasıyla tam kapasiteye ulaşacak tesiste depolanacak 5.4 milyar metreküp doğalgazla Türkiye'nin konutlardaki bir yıllık tüketiminin yüzde 50'sinin karşılanması hedefleniyor.
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Konutların gazı Tuz Gölü’nde depolanacak
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