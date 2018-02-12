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'de servis ve mağaza açıyor

Geçtiğimiz hafta 'ın sahibi olduğu Space X şirketiyle uzaya gönderdiği otomobilin ardından, 'nın yeni durağı olacak. Bu yıl 'da önce servis kuracak olan şirket, daha sonra showroom açacak.

Giriş Tarihi: 12.2.2018 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 10:02
Tesla Türkiye'de servis ve mağaza açıyor

Dünyanın en çok satan elektrikli otomobil markası 'ın ilk etapta 'de servis kurması planlanıyor.

6 AY İÇİNDE HİZMETE ALACAK

Vatan Gazetesi'nde yer alan habere göre, Tesla'nın Avrupa merkezi Hollanda (Tesla Motors Netherlands B.V.), 'un Anadolu yakasında servis alanı arıyor. Şirket, 6 ay içinde servisi hizmete alacak. Serviste ayrıca tanıtım amaçlı olarak 3-4 araç sergilenecek.

Tesla 2019'da da İstanbul'da popüler bir mekanda showroom açacak. Tesla Model S ve Model X'e göre daha makul fiyatlı Model 3 ile Türkiye'ye hızlı giriş yapmayı planlıyor.

ABD'de fiyatı 35 bin dolardan başlayan Model 3, 1 Nisan 2016'da tanıtılıp 1.000 dolar ön ödemeli rezervasyonla satışa çıktı. Model 3'e 1 ay içinde 400 binden fazla sipariş geldi. ABD'de teslimatlar başlarken, aracın Avrapa'ya gelişi 2018 sonunu bulacak. Model 3'ün Türkiye'de 2019'da satışa çıkması bekleniyor. Fiyatının da yaklaşık 70 bin euro olacağı tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'DE 150'DEN FAZLA VAR

Hızlı şarj istasyonları için Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi ile yapılan anlaşmanın, Tesla'nın Türkiye'ye gelişinin ilk sinyalinin
olduğunun belirtildiği haberde, Türkiye'de şu anda 150'den fazla Tesla'nın bulunduğu kaydedildi. Servisin bulunmamasının büyük problem
olduğu, olası bir kazada araçların tamir için Avrupa'ya gönderildiği ve ayrıca kaskoda sıkıntılar yaşandığı bilgileri de haberde yer aldı.

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Tesla Türkiye'de servis ve mağaza açıyor
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