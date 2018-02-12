Türkiye Bankalar Birliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 'Dolandırılmak istemiyorsanız lütfen telefon yönlendirmelerine dikkat ediniz' başlığıyla yayımladığı uyarısında özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemesine dikkat çekti.

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Birliğimize yapılan bildirimlerden, banka müşterilerinin, bankalara yaptıkları masraf, komisyon, faiz gibi ödemelerin iadesi vaadiyle özel telefon numaralarına yönlendirildiği anlaşılmaktadır.



Yönlendirilen numaralara yapılan aramaların dakikası çok yüksek fiyatlı olabilmektedir. Müşterilerin özel telefon numaralarını aramalarının istenmesi bir dolandırıcılık girişimi olabilir.

Mağdur olmamak için özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemelidir. Telefonla bilgi almak isteyen banka müşterileri sadece bankaların kendi numaralarını kullanmalıdır. Kamuoyunun bilgisine önemle sunulur."