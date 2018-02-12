Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Türkiye Bankalar Birliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği’nden dolandırıcılık uyarısı

, dolandırıcılık faaliyetlerine karşı özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2018 17:35 Güncelleme Tarihi: 12.2.2018 17:38
Türkiye Bankalar Birliği’nden dolandırıcılık uyarısı

Türkiye Bankalar Birliği (), 'Dolandırılmak istemiyorsanız lütfen telefon yönlendirmelerine dikkat ediniz' başlığıyla yayımladığı uyarısında özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemesine dikkat çekti.

Yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi: "Birliğimize yapılan bildirimlerden, banka müşterilerinin, bankalara yaptıkları masraf, komisyon, faiz gibi ödemelerin iadesi vaadiyle özel telefon numaralarına yönlendirildiği anlaşılmaktadır.

Yönlendirilen numaralara yapılan aramaların dakikası çok yüksek fiyatlı olabilmektedir. Müşterilerin özel telefon numaralarını aramalarının istenmesi bir dolandırıcılık girişimi olabilir.

Mağdur olmamak için özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemelidir. Telefonla bilgi almak isteyen banka müşterileri sadece bankaların kendi numaralarını kullanmalıdır. Kamuoyunun bilgisine önemle sunulur."

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Bankalar Birliği’nden dolandırıcılık uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN