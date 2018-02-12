Yerli ‘alo’ için geri sayım

Türkiye'nin ilk yerli ve milli baz istasyonu ULAK
'ın İstanbul Şile ve Ağva başta olmak üzere 11 farklı noktadaki saha testleri tamamlandı. Proje, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın desteğiyle Savunma Sanayii
Müsteşarlığı'nın koordinasyonunda ASELSAN
'ın ana yükleniciliğinde Türk mühendisler tarafından geliştirildi. ULAK Haberleşme A.Ş. Genel Müdürü Balcı, "ULAK baz istasyonunun üretim altyapısında hiçbir sıkıntı bulunmuyor. İhtiyaçların belirtilerek, siparişlerin zamanında verilmesini bekliyoruz" dedi. 5G ve ötesi teknolojiler hedeflenerek çalışmaların devam edeceğini belirten Balcı, "Gerek ürün aşamasında gerekse fikri mülkiyet, patent konularındaki çalışmalarımızı devam ettirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.