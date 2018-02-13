Haberler Ekonomi Haberleri 755 milyon dolarlık musluğu kapatalım

755 milyon dolarlık musluğu kapatalım Yurtdışındaki muadillerinden daha kaliteli olmasına rağmen Türkiye, inşaat malzemeleri için milyarlarca dolarlık ithalat yapıyor. Her yıl sadece musluk ithalatına 755 milyon $ gidiyor