Ciro hedefi 9.6 milyar TL

Kayseri'nin önde gelen sanayi şirketlerinden Boydak Holding
'in CEO'su Alpaslan Baki Ertekin, mobilyadan enerjiye, demir çelikten kimya ve tekstile kadar 8 sektörde 35 şirket ile faaliyette bulunduklarını, 2017'de 280 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi. Holdingin cirosunun ise 8 milyar 697 milyon lira olduğunu belirten Ertekin, "Şu anda Boydak Holding bünyesinde 12 bin 210 kişiyi istihdam ediyoruz. Amacımız faaliyetlerimizi daha geniş alana yayarak bu istihdam oranını artırıp ülke ekonomisine katkı sağlamak. Bu bağlamda 2018 yılında 300 milyon dolar ihracat ve 9 milyar 675 milyon lira ciro hedefliyoruz" diye konuştu. LOKOMOTİF MOBİLYA
Toplamda 13 fabrikalarının bulunduğunu, bunların sadece ikisinin Kayseri dışında olduğunu ifade eden Ertekin, "Ciromuzun yarısı mobilyadan geliyor. İstikbal, Bellona ve Mondi ile hem Türkiye'de hem de yurtdışında önemli bir büyüme oranına ulaştık. Holding olarak lokomotif sektörümüz mobilyada lider markalarımızla tüm dünyada tanınıyor ve yakından takip ediliyoruz" ifadelerini kullandı. CEO Ertekin, holdingin cirosunun yarısının mobilyadan geldiğini, geçen yıl yapılan KDV indiriminden pozitif etkilendiklerini söylüyor. 53 MİLYON $'LIK YATIRIM
Boydak Grubu İstikbal, Bellona ve Mondi ile hem Türkiye'de hem de yurtdışında önemli bir büyüme rakamına ulaştı. CEO Ertekin, toplamda 2'si Kayseri dışında olmak üzere 13 fabrikası bulunan Boydak'ta mahkeme sürecinin devam ettiğini ve bu sırada şirketin en iyi bir şekilde yönetilmesine büyük önem verdiklerini söylüyor. Halihazırda 53 milyon dolara mal olan 6'ncı fabrika yatırımıyla uğraşan grup şirketlerinden Boytaş başta olmak üzere Boydak'ta Endüstri 4.0 konusundaki çalışmalar da hız kazanmış. ENERJİDE DE BÜYÜYECEK
CEO Ertekin, enerjiye 350 milyon dolarlık yatırım planladıklarını söyledi. 270 megawatlık bir proje ile ilgilendiklerini ifade eden Ertekin, yatırımın 150 milyon dolarını bu yıl geri kalanını da 2019'da hayata geçireceklerini kaydetti. İSTİHDAM 13 BİNE ULAŞACAK
TMSF'ye geçen ve kayyum atanan en büyük şirket konumundaki Boydak Holding, 2017'de 9.6 milyar TL ciro, 800 milyon lira kâr ve 13 bine varan çalışan sayısıyla sadece Kayseri'nin değil Türkiye'nin de en büyük sanayi kuruluşları arasında. Boydak Holding'in 2017'deki toplam büyümesi yüzde 25'lerin üzerine çıkarken, sadece mobilya grubunda bu oran yüzde 45'lere ulaşmış durumda.