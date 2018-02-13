Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla düşmüştü! Şimdi 20 ayın zirvesinde...

Mart 2017'de yüzde 0,92'ye kadar düşen faiz oranları bu aydan itibaren son bir yılda sürekli yükseldi. Geçen yıl nisanda yüzde 0,94, mayısta yüzde 0,96, haziranda yüzde 0,98, temmuzda yüzde 1, ağustosta yüzde 1,04, eylülde yüzde 1,07, ekim ve kasımda yüzde 1,09, aralıkta yüzde 1,13'e çıktı.

Konut kredisi faiz oranları geçen ay yüzde 1,14'e ulaşırken, halihazırda bankaların tüketicilere sunduğu 10 yıllık en düşük konut kredisi faizinin aylık oranı yüzde 1,15 seviyesinde. Bu rakam son 20 ayın en yüksek konut kredisi faiz oranı olma özelliği taşıyor.

BANKALAR, 2017'DE TARİHİN EN YÜKSEK KARINA ULAŞMIŞTI

Öte yandan, Türk bankacılık sektörünün geçen yılki net karının 2016'ya kıyasla yüzde 30,9 artarak 49,1 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirilmişti.

Konut sektörünün temsilcileri de bankalara halihazırda konut kredisi için yapılan başvuruların 3'te birinin reddedildiğini, normalde yüzde 100 olan kredi verme oranının yüzde 70-65'lere gerilediğini, verilen tutarların da düşürüldüğünü kaydetmişti.

Öte yandan 31 Aralık 2017 tarihi itibariyle ferdi konut kredi stoku yaklaşık 193 milyar liraya ulaştı. Bankacılık sektörünün toplam kredi stoku ise 2,1 trilyon liraya yükseldi. Bankaların verdiği toplam kredi stokunun yaklaşık yüzde 9,2'si konut kredisi.

"FAİZLER DÜŞSÜN, KONUT FİYATLARI ARTMASIN"

Konut sektörünün önde gelen temsilcileri, Türkiye'de faiz oranlarında yüzde 1'in kritik eşik olduğu ve faiz oranlarının bu rakamın altında olması, bir an önce düşürülmesi gerektiği görüşünde.

Sektör temsilcileri, faizlerin düşmemesi halinde konut satışlarının yavaşlayacağını belirterek, geçen yıl yakalanan rekorun gerisinde kalınacağını, tüketicilerin büyük kısmının konut alımını yüksek faiz oranları nedeniyle ertelediğini kaydediyor.

Tüketiciler de faizlerin bir an önce düşmesi gerektiğini belirterek, ancak faiz oranları düştüğünde müteahhitlerin konutlara zam yaptığını, faiz oranlarının düşmesinin yanı sıra zammın da yapılmamasının önemli olduğunu bildiriyor.