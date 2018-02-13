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’ın ı ile ilgili flaş açıklama

'ın sahibi 'ın CEO'su Herman Gref bankanın ı için iyi bir teklif aldıklarını ve değerlendirdiklerini söyledi.

Giriş Tarihi: 13.2.2018 15:32 Güncelleme Tarihi: 13.2.2018 15:34
Denizbank’ın satışı ile ilgili flaş açıklama

Rusya'nın en büyük bankası 'ın CEO'su German Gref 'ın ı için bir teklif aldığını ve teklifi değerlendirmekte olduklarını söyledi.

Gref bankanın ülke dışındaki iştiraklerinden 40 milyar ruble (693 milyon dolar) net kâr sağladığını ifade ederek, yurtdışında büyüme planları olmadığını belirtti.

Konuya yakın dört kaynağın daha önce Reuters'a verdiği bilgiye göre, satışla ilgilenenler arasında Körfez ülkeleri olan Bahreyn, Katar ve Dubai'den bazı bankaların adı geçerken, Çin'den de ilgili bir bankanın olduğu belirtiliyor.

Konu hakkında bilgi sahibi bir başka kaynak da "Sberbank çıkmak istiyor. Emirates NBD ilgililer arasında diye biliyoruz, bir Kazak bankasının da ilgililer arasında olduğu belirtiliyor" diye konuşmuştu. Sberbank ile Denizbank'ın ana hissedarı Dexia 2012 yılında Denizbank'ın çoğunluk hisselerinin satışı için anlaşmışlardı. Bankanın satışı yaklaşık 3.5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

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Denizbank’ın satışı ile ilgili flaş açıklama
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