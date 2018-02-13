Dijital devrimin yeni trendi kota tüketmeyen siteler

İmalat sanayisini ve tüketici alışkanlıklarını yeniden dizayn eden internet, KOBİ
'ler ve kurumsal şirketler için her geçen gün daha önemli hale geliyor. İnternet siteleri üzerinden daha fazla müşteriye ulaşmak isteyen birçok firma, kullanıcıların internet kotasını tüketmeyen uygulamalara geçiş yapmaya başladı. KOBİ'leri de yakından ilgilendiren bu gelişme ile birlikte dijital dönüşümün hız kazanması bekleniyor. MALİYET AVANTAJI GELİYOR
Yakın zaman önce Türkiye pazarına giriş yapan Syntonic bu konuda KOBİ'lere ve kurumsal şirketlere çok sayıda çözümler sunuyor. İnternet kullanımındaki maliyetlerin bireyselden kurumsala doğru kaydığını belirten şirketin Türkiye temsilcisi ve Aktay A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kaan Ketenci, "Dünyada birçok kurumsal şirket web sitelerini daha verimli ve ulaşılabilir hale getirmek amacıyla yeniden dizayn ediyor. Bu çalışmaların başında da siteye gelen ziyaretçilerin internet kotalarının düşmemesi geliyor. Nasıl ki fiziki bir satış mağazasına girmenin herhangi bir ücreti yoksa sanal ortamda gezilen bir mağazanın da her hangi bir maliyeti olmaması gerekiyor. Kurumsal şirketler operatörlerle özel anlaşmalar yaparak bu maliyeti kendileri karşılıyor. Biz de şirket olarak bu sistemin mühendislik altyapısını kuruyoruz. Türkiye pazarında da başta bankalar, belediyeler, oyun ve e-ticaret alanları olmak üzere birçok alanda bu altyapıyı kuruyoruz" dedi.