Femaş’tan 15 milyon $’lık yatırım

Kayseri'deki Organize Sanayi Bölgesi
'nde 120 ülkeye ihracat gerçekleştiren ve plastik, alüminyum, gaz boruları ve ızgaraları alanında faaliyetlerini sürdüren Femaş Metal, küresel rekabetin yoğun olduğu ankastre ürünler ve solo ürün grubunda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. SABAH Gazetesi "İller Buluşması" organizasyonunun fabrika gezisinde Femaş Yönetim Kurulu Başkanı Recep Mamur ve Femaş Fabrika Müdürü Yusuf Üge, SABAH Gazetesi yazarlarının sorularını yanıtladı. Bin 500'ü aşan çalışanıyla birlikte sektörde global bir oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirten Femaş Fabrika Müdürü Yusuf Üge, 40 yıldır metal alanında ciddi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. HEDEF İHRACATI ARTIRMAK
Şirketin toplamda 200 bin metrekare açık, 140 bin metrekare kapalı alanda faaliyetlerini sürdürdüklerinin altını çizen Üge, "2017 yılı itibarı ile dünyanın 120 ülkesine, başta Afrika ve Ortadoğu olmak üzere ihracat yapıyoruz. Kayseri merkez ve İstanbul'daki satış ekibi ile uluslararası tüm fuarlarda boy gösteriyoruz. Yaptığımız yardımcı sanayi yatırımları ile müşteri taleplerine hızlı cevap verebiliyoruz" dedi. Kayseri'deki tesiste plastik, alüminyum, gaz boruları ve ızgaraları ürettiklerini belirten Üge, şirketin 2020 yılı başında 15 milyon dolar yatırım ile devreye almayı planladığı yeni ankastre fırın ve davlumbaz tesisleri ile de 50 milyon dolar ihracat artışı hedeflediğini söyledi. 85 MARKA İÇİN PATENT HAMLESİ
Şirketin üretimlerinde kullandığı kalıp ve makine imalatını da bünyesine alarak rekabet gücünü artırıp yenilikçi bir kimliğe büründüğünü vurgulayan Femaş Yönetim Kurulu Başkanı Recep Mamur, cirolarının 150 milyon dolara ulaştığını ve geçen yıl yüzde 8'e yakın büyüdüklerini söyledi. Fabrikadaki üretim hatlarını yeni teknoloji ürünleriyle geliştirdiklerini belirten Mamur, "Ar-Ge gelişmelerini takip ediyoruz. Şirket olarak bugüne kadar tam 85 adet marka ve ürünün patentini almayı başardık" dedi. TEKNOLOJİ ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ
Dünyanın en uç köşelerine dahi sorunsuz sipariş akışı sağladıklarını belirten Mamur, "Ar-Ge sürecinden üretim aşaması ve satış sonrası desteğe kadar her an iş ortaklarımızın yayında oluyoruz. Grubumuz teknoloji üretmeye ve gelişmeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.