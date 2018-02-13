Haberler Ekonomi Haberleri Femaş’tan 15 milyon $’lık yatırım

Femaş’tan 15 milyon $’lık yatırım Femaş Fabrika Müdürü Yusuf Üge, “2020’de 15 milyon dolarlık yatırımla 50 milyon dolarlık ihracat artışı hedefliyoruz” dedi