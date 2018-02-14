Borsada gong MLP için çaldı

Medical Park ve Liv Hospital
'ı bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri'nin (MLP Care) halka arzı tamamlandı. Borsa İstanbul
A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın da katıldığı gong töreninde konuşan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Muharrem Usta, özellikle yurtdışından gelen talebin kurumun yanı sıra Türkiye ekonomisine olan güvenin de önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. 13 Şubat 2018 itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan kurumun hisselerine yurtiçi ve yurtdışından yüksek kaliteli yatırımcılar ilgi göstermiş, halka arzın büyüklüğü toplam 1 milyar 384 milyon lira seviyesine ulaşmıştı. Bu rakamla MLP Care'in toplam piyasa değeri de 4 milyar lirayı buldu.