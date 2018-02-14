Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Borsada gong MLP için çaldı

Borsada gong MLP için çaldı

Giriş Tarihi: 14.2.2018
Borsada gong MLP için çaldı
Medical Park ve 'ı bünyesinde barındıran MLP Sağlık Hizmetleri'nin (MLP Care) halka arzı tamamlandı. A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ'ın da katıldığı gong töreninde konuşan MLP Care Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Muharrem Usta, özellikle yurtdışından gelen talebin kurumun yanı sıra Türkiye ekonomisine olan güvenin de önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. 13 Şubat 2018 itibarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan kurumun hisselerine yurtiçi ve yurtdışından yüksek kaliteli yatırımcılar ilgi göstermiş, halka arzın büyüklüğü toplam 1 milyar 384 milyon lira seviyesine ulaşmıştı. Bu rakamla MLP Care'in toplam piyasa değeri de 4 milyar lirayı buldu.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Borsada gong MLP için çaldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN