Doğalgaz faturaları yüzde 35 düşecek

2017'yi yüzde 35 büyüme ile tamamlayan Baymak, Nisan 2018'de yürürlüğe girecek Enerji Verimliliği Direktifi (ErP) uygulamasıyla kombide yüzde 15 ciroda ise yüzde 30 büyüme hedefliyor. Sadece yoğuşmalı kombilerin üretim ve satışının yapılmasını kapsayan ErP ile doğalgaz faturalarında yüzde 35 düşüş sağlanacak. Böylece konut kullanımında 4.5 milyar dolar olan Türkiye'nin doğalgaz ithalatı 3 milyar dolar seviyesine inerek, ülke ekonomisine 1.5 milyar dolar katkıda bulunacak. Yoğuşma teknolojisine dört yıldır hazır olduklarını belirten Baymak CEO'su Ender Çolak, "Nisanda yürürlüğe girecek olan ErP, verimliliği artırmada çevreye, tüketiciye ve ülke ekonomisine katkısıyla önemli faktörlerden biri olacak" dedi. 2 YILDA AMORTİ EDER
Yoğuşmalı ve konvansiyonel kombi arasında ortalama 1.000 TL'lik fark olduğunu aktaran Çolak, "Bu miktar, faturalarda elde edilecek tasarrufla ortalama 2 yılda kendini amorti edecek. 2017'de klimada sağlanan KDV
desteği bu yıl kombilere gelirse sektör büyümeye devam eder" diye konuştu. 2017'nin bayi kazanımında da önemli bir yıl olduğunu dile getiren Çolak, "Geçen yıl 135 yeni bayi kazandık. 2018'de de bu büyümeyi sürdürerek 100 bayi daha kazanacağız" ifadelerini kullandı.